Опубликован рейтинг самых подделываемых смартфонов

Что касается конкретных моделей, то первое место в топ-10 занял Samsung W2018. Это может показаться странным, ведь данный аппарат — раскладушка. Однако устройство очень распространено в Китае, поэтому местные производители подделок обратили на него пристальное внимание. Фейковые Samsung W2018 были обнаружены 4688 раз.

Следующие на очереди — iPhone 8 и iPhone XS Max. Для первой модели было зафиксировано 4445 подделок, а для второй — 2499.

Также в рейтинге присутствуют iPhone X, Samsung W2019, Galaxy S8+, Xiaomi Mi Max, Mi 9, OPPO R11 Plus и OnePlus 7 Pro.

Всего с помощью приложения Master Lu было протестировано 6 639 704 смартфонов. Из них 57 790 были определены как подделки.