Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов

Смартфоны в рейтинге расположены в зависимости от рабочей температуры. В первом списке вверху находятся бренды устройств с низкой температурой, а внизу — с высокой. На первое место поместили Vivo. Средняя рабочая температура этих смартфонов равна 30,56 градуса по Цельсию. Последнее место отдали устройствам realme (33,18 градуса).