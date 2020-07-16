Опубликован рейтинг склонных к перегреву смартфонов
Смартфоны в рейтинге расположены в зависимости от рабочей температуры. В первом списке вверху находятся бренды устройств с низкой температурой, а внизу — с высокой. На первое место поместили Vivo. Средняя рабочая температура этих смартфонов равна 30,56 градуса по Цельсию. Последнее место отдали устройствам realme (33,18 градуса).
Master Lu
В рейтинге по отдельным моделям победителем стал Vivo U3x со средней рабочей температурой от 27,96 до 32,60 градуса. За ним следуют Samsung Galaxy M30s, Redmi 8. В основном в списке представлены недорогие устройства.
Master Lu
Что касается смартфонов, склонных к перегреву, то здесь на верху списка разместились Xiaomi CC9 Meitu (от 36,94 до 40,36 градуса), Nokia 9 PureView (до 43,05 градуса), Meizu Note 9, Xiaomi 9 SE, Redmi Note 7 и Nubia Red Devils 3.