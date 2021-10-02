Опубликован список моделей Xiaomi, которые обновятся до новой Android 12

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Опубликован список моделей Xiaomi, которые обновятся до новой Android 12И тех, что останутся без новой ОС
В интернете опубликовали список устройств Xiaomi, которую получат новую операционную систему Android 12. В него вошли более 40 моделей.
Этот список был составлен на основе утечек из компании Xiaomi и данных китайского сообщества пользователей MIUI. Можно считать его достаточно надёжным, но 100-процентных гарантий никто не даёт.
На картинке ниже можно увидеть устройства, которые уже проходят внутреннее бета-тестирование Android 12. Это, например, Xiaomi Pad 5 Pro, Mi 11 Lite, Xiaomi Mix 4, Xiaomi 11T Pro. Далее в списке представлены модели Redmi, Poco и Mi, которые получат Android 12. Есть и список устройств, которые, скорее всего, останутся без Android 12. Это:
- Xiaomi Redmi Note 8/ 8T/ Pro
- Xiaomi Mi 9 Lite/ 9/ 9 SE
- Xiaomi Mi 9T/ 9T Pro
- Xiaomi Redmi K20/ K20 Pro/ Premium
- Xiaomi Redmi 9/ 9A/ 9AT/ 9i/ 9C
- Xiaomi Redmi 9 Prime
- Xiaomi Redmi Note 9/ Redmi 10X 4G
- Poco C3
- Poco M2/ M2 Reloaded
- Xiaomi Mi CC9
А вот и весь список: