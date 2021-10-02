Опубликован список моделей Xiaomi, которые обновятся до новой Android 12

Этот список был составлен на основе утечек из компании Xiaomi и данных китайского сообщества пользователей MIUI. Можно считать его достаточно надёжным, но 100-процентных гарантий никто не даёт.

На картинке ниже можно увидеть устройства, которые уже проходят внутреннее бета-тестирование Android 12. Это, например, Xiaomi Pad 5 Pro, Mi 11 Lite, Xiaomi Mix 4, Xiaomi 11T Pro. Далее в списке представлены модели Redmi, Poco и Mi, которые получат Android 12. Есть и список устройств, которые, скорее всего, останутся без Android 12. Это:

Xiaomi Redmi Note 8/ 8T/ Pro

Xiaomi Mi 9 Lite/ 9/ 9 SE

Xiaomi Mi 9T/ 9T Pro

Xiaomi Redmi K20/ K20 Pro/ Premium

Xiaomi Redmi 9/ 9A/ 9AT/ 9i/ 9C

Xiaomi Redmi 9 Prime

Xiaomi Redmi Note 9/ Redmi 10X 4G

Poco C3

Poco M2/ M2 Reloaded

Xiaomi Mi CC9

А вот и весь список: