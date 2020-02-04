Опубликован свежий рейтинг самых быстрых Android-смартфонов

В рейтинге за период с 1 по 31 января 2020 года первые места заняли смартфоны Vivo. На верхней строчке списка расположился Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition с результатом в 504 796 баллов. Второе место занял Vivo iQOO Pro 5G с 502 288 баллами. Третье место отдали снова Vivo, на этот раз NEX 3 5G (498 223 балла).

Далее следуют OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, ASUS ROG Phone 2, Realme X2 Pro, Honor V30 Pro, Oppo Reno Ace и Huawei Mate 30 Pro 5G.

Стоит отметить, что большинство моделей из рейтинга работают на процессоре Snapdragon 855 Plus. Только аппараты Huawei построены на собственной платформе компании Kirin 990 5G.