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Опубликован свежий рейтинг самых мощных смартфонов
За март
Опубликован свежий рейтинг самых мощных смартфонов. Его составили специалисты бенчмарка AnTuTu по данным за март 2020 года.
Итак первое место занял Oppo Find X2 Pro, набравший 606 389 баллов в тесте на производительность. Смартфон потеснил Xiaomi Mi 10 Pro 5G, который показывает 598 572 балла. Оба этих устройства оснащены 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и процессором Snapdragon 865.
На третьем месте оказался обычный Oppo Find X2 (590 253 балла). Четвёртую позицию отдали Redmi K30 Pro (589 607), пятую — iQOO 3 (588 305), а шестую — Black Shark 3 Pro (588 125). За ними следуют Realme X50 Pro, Vivo NEX 3S 5G, Xiaomi Mi 10 и BlackShark 3.
Неудивительно, что все смартфоны из топ-10 работают на платформе Snapdragon 865.
AnTuTu