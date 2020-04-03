Опубликован свежий рейтинг самых мощных смартфонов

Итак первое место занял Oppo Find X2 Pro, набравший 606 389 баллов в тесте на производительность. Смартфон потеснил Xiaomi Mi 10 Pro 5G, который показывает 598 572 балла. Оба этих устройства оснащены 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и процессором Snapdragon 865.

На третьем месте оказался обычный Oppo Find X2 (590 253 балла). Четвёртую позицию отдали Redmi K30 Pro (589 607), пятую — iQOO 3 (588 305), а шестую — Black Shark 3 Pro (588 125). За ними следуют Realme X50 Pro, Vivo NEX 3S 5G, Xiaomi Mi 10 и BlackShark 3.

Неудивительно, что все смартфоны из топ-10 работают на платформе Snapdragon 865.