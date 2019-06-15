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Сегодня 14:41

Опубликована официальная распаковка бюджетного флагмана Xiaomi Mi 9T

Это европейская версия Redmi K20
На днях Xiaomi представила европейскую версию своего недавно выпущенного «убийцы флагманов» Redmi K20. Теперь можно посмотреть на видео, что вы получите в комплекте с устройством под названием Xiaomi Mi 9T.

Xiaomi решила не дожидаться, пока распаковку выпустят какие-нибудь энтузиасты-блогеры, и самостоятельно сняла качественное видео. Согласно ему, в коробке Xiaomi Mi 9T можно найти собственно сам смартфон, матовый силиконовый чехол чёрного цвета, зарядное устройство на 18 Вт с кабелем, скрепку для извлечения слота для SIM-карты и руководство пользователя. В общем, ничего необычного.

Xiaomi также напомнила основные характеристики и особенности смартфона. Его экран без вырезов, сканер отпечатков пальцев в дисплее, выдвижную фронтальную камеру, тройную основную камеру с топовыми датчиками, 3,5-миллиметровый разъём для наушников, которого был лишён Xiaomi Mi 9.

Напомним, продажи Xiaomi Mi 9T в Европе начнутся 17 июня. Цены на устройство начинается от 299 евро (почти 22 тысячи рублей).

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