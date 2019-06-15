Опубликована официальная распаковка бюджетного флагмана Xiaomi Mi 9T

Xiaomi решила не дожидаться, пока распаковку выпустят какие-нибудь энтузиасты-блогеры, и самостоятельно сняла качественное видео. Согласно ему, в коробке Xiaomi Mi 9T можно найти собственно сам смартфон, матовый силиконовый чехол чёрного цвета, зарядное устройство на 18 Вт с кабелем, скрепку для извлечения слота для SIM-карты и руководство пользователя. В общем, ничего необычного.
Xiaomi также напомнила основные характеристики и особенности смартфона. Его экран без вырезов, сканер отпечатков пальцев в дисплее, выдвижную фронтальную камеру, тройную основную камеру с топовыми датчиками, 3,5-миллиметровый разъём для наушников, которого был лишён Xiaomi Mi 9.
Напомним, продажи Xiaomi Mi 9T в Европе начнутся 17 июня. Цены на устройство начинается от 299 евро (почти 22 тысячи рублей).