Опубликовано фото, сделанное на новейший флагманский смартфон Huawei

Сообщается, что данный снимок сделан на смартфон Huawei с модельным номером ELS-L29. Ранее инсайдеры писали, что под этим номером скрывается европейская версия Huawei P40.

Некоторые источники, оценивая фотографию, сообщили, что она могла быть сделана с десятикратным оптическим зумом и при плохом освещении. При таких условиях снимок выглядит, конечно, неплохо.