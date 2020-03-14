Телефоны
Сегодня 15:31
Опубликовано фото, сделанное на новейший флагманский смартфон Huawei
Выглядит неплохо
В сети опубликовано фото, сделанное на новейший флагманский смартфон Huawei. По крайней мере, так утверждают СМИ.
Сообщается, что данный снимок сделан на смартфон Huawei с модельным номером ELS-L29. Ранее инсайдеры писали, что под этим номером скрывается европейская версия Huawei P40.
Некоторые источники, оценивая фотографию, сообщили, что она могла быть сделана с десятикратным оптическим зумом и при плохом освещении. При таких условиях снимок выглядит, конечно, неплохо.
Тем не менее, следует дождаться полноценных тестов камеры и её сравнения с другими флагманскими смартфонами этого года.
Напомним, Huawei должна представить свои новые аппараты серии P40 уже 26 марта. Ранее инсайдеры рассекретили камеру Huawei P40 Pro. По их информации, основным датчиком камеры станет Sony IMX700 с разрешением 52 Мп.