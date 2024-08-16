Опубликовано фото-сравнение грядущего Samsung Galaxy S25 Ultra и актуального S24 Ultra

Изображения были опубликованы популярным китайским инсайдером в Weibo. Согласно утечке, новая модель получит более крупный экран и уменьшенные размеры корпуса, а также более узкую рамку из титанового сплава.

Соотношение экрана к корпусу в Galaxy S25 Ultra будет самым высоким за всю историю Samsung.

Внешне устройство станет более эргономичным: углы корпуса будут закруглены, что позволит пользователям комфортнее держать смартфон в руках длительное время. Также было замечено, что корпус Galaxy S25 Ultra будет немного тоньше, чем у ожидаемого iPhone 16 Pro Max.