Опубликовано изображение основной 50 Мп камеры флагманского Xiaomi 12

Так, например, популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station опубликовал рендер, на котором запечатлена основная камера смартфона. Судя по всему, девайс получит квадрокамеру, главный модуль в которой будет на 50 Мп.

Из прочих «особенностей» Xiaomi 12 можно отметить FullHD+ AMOLED-дисплей и быструю зарядку на 100 Вт. Также в смартфон должны внедрить подэкранный сканер отпечатка пальцев нового поколения, главной фишкой которого станет более ускоренная работа.