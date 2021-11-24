Опубликовано изображение основной 50 Мп камеры флагманского Xiaomi 12

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Опубликовано изображение основной 50 Мп камеры флагманского Xiaomi 12Ждём свежих рендеров всего смартфона целиком
Уже в ближайший месяц Xiaomi должна показать свой новый флагман — Xiaomi 12. И чем ближе анонс, тем больше в сети утечек, касающихся аппарата.
Так, например, популярный интернет-инсайдер из Китая Digital Chat Station опубликовал рендер, на котором запечатлена основная камера смартфона. Судя по всему, девайс получит квадрокамеру, главный модуль в которой будет на 50 Мп.
Из прочих «особенностей» Xiaomi 12 можно отметить FullHD+ AMOLED-дисплей и быструю зарядку на 100 Вт. Также в смартфон должны внедрить подэкранный сканер отпечатка пальцев нового поколения, главной фишкой которого станет более ускоренная работа.
Что же до сроков анонса Xiaomi 12, то презентация по этому случаю должна состояться уже до конца 2021 года. Одновременно с телефоном Xiaomi должна показать и новую версию собственной системы — MIUI 13.
Источник: GSMArena