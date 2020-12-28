Опубликовано первое фото, сделанное на флагманский Xiaomi Mi 11

Так, на своей странице в социальной сети Weibo Лей Цзюнь опубликовал сделанную с помощью Xiaomi Mi 11 в ночное время суток фотографию. И если бы не низкое разрешение снимка, мы могли бы узнать, как справляется камера флагмана при таких условиях.