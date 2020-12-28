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Сегодня 12:42
Опубликовано первое фото, сделанное на флагманский Xiaomi Mi 11
Его официально представят уже сегодня
Незадолго до анонса Xiaomi Mi 11 глава Xiaomi Лей Цзюнь решил подогреть интерес к грядущему флагману и опубликовал первое фото, сделанное на него.
Так, на своей странице в социальной сети Weibo Лей Цзюнь опубликовал сделанную с помощью Xiaomi Mi 11 в ночное время суток фотографию. И если бы не низкое разрешение снимка, мы могли бы узнать, как справляется камера флагмана при таких условиях.
Помимо прочего представитель Xiaomi также поделился тизером, который намекает на возможность камеры снимать хорошие кадры ночью. Судя по всему, смартфон оснастят режимом астрофотографии.
Напомним, что сегодня инсайдер Мукул Шарма разместил в Twitter первое видео с Xiaomi Mi 11 в руках.