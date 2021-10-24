Опубликовано первое изображение флагманского Xiaomi 12 Pro

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Опубликовано первое изображение флагманского Xiaomi 12 ProИнтересно, а будет ли Xiaomi 12 Pro+?
Пока большинство продолжает обсуждать, покажет ли Xiaomi флагманский Xiaomi 12 в 2021 году, в сети появилась куда более интересная информация.
Если быть точнее, то речь идёт об изображении Xiaomi 12 Pro. Стоит отметить, что это в принципе первый материал, изображающий Pro-версию грядущего флагмана компании.
Судя по нему, ничего особенного нас не ждёт. Единственное, из «интересного» можно отметить скруглённые края дисплея, благодаря чему устройство будет казаться более безрамочным, чем оно есть на самом деле.
Напомним, что по последним данным, линейка Xiaomi 12 всё же будет представлена в декабре 2021 года. По крайней мере, в этом на 100% уверен авторитетный интернет-инсайдер Ice Universe. Устройству приписывают чип Snapdragon 898 от Qualcomm и основную камеру, с главным модулем на 50 Мп.
Источник: MyDrivers