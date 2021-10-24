Опубликовано первое изображение флагманского Xiaomi 12 Pro

Если быть точнее, то речь идёт об изображении Xiaomi 12 Pro. Стоит отметить, что это в принципе первый материал, изображающий Pro-версию грядущего флагмана компании.

Судя по нему, ничего особенного нас не ждёт. Единственное, из «интересного» можно отметить скруглённые края дисплея, благодаря чему устройство будет казаться более безрамочным, чем оно есть на самом деле.