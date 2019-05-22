Опубликовано первое официальное фото «убийцы флагманов» Xiaomi Redmi

На изображении смартфон представлен в красном цвете. Видна только задняя панель устройства, поэтому о внешнем виде передней остаётся только гадать. Вейбинг рассказал, что она будет полностью укрыта стеклом, которое загнуто на боковые грани. Вероятнее всего, экран будет безрамочным (займёт до 92,1% площади передней панели) и без отверстий: фронтальная камера у K20 расположена на выдвижном модуле.

Вейбинг попросил своих подписчиков придумать красивое название для расцветки смартфона. Однако утечки показывают, что у цвета уже есть официальное наименование — Flame Red (огненно-красный).

Официальная презентация Redmi K20 ожидается 28 мая.