Опубликовано сравнение камер новейшего Huawei Nova 8 с другими смартфонами за 40 тысяч рублей

Опубликовано сравнение камер новейшего Huawei Nova 8 с другими смартфонами за 40 тысяч рублейЕго фото и видео по качеству далеко не всегда превосходят аналоги
Видеоблогер Фил взял для сравнения с Huawei Nova 8 такие модели, как OnePlus Nord 2, OnePlus 9R и Xiaomi Poco F3.
По качеству фронтальной камеры при съёмке видео против света худшими, по мнению ведущего, оказались OnePlus 9R и Huawei Nova 8. У первого виден неприятный красноватый оттенок, а второй слишком затемняет снятое. При Full HD и съёмке 30 кадров в секунду 9R показывает очень хорошую картинку, цвета на которой близки к реальным. Хорошая цветопередача и у F3. А вот Nova 8 снимает всё в серых оттенках. Стабилизация у всех работает неплохо.
При съёмке на фронтальную камеру во время передвижения худший результат по детализации заднего фона вновь показал Huawei. А проблемы со стабилизацией оказались у Nord 2.
Режим 4К и 60 кадров в секунду работает только у OnePlus 9R. У Huawei в разрешении 4К цвета снова сероватые. И в целом из всех смартфонов, как и ранее, самые реалистичные цвета получились у 9R.
Широкоугольная камера с точки зрения цветопередачи снова хуже у Nova 8. Также у Huawei и OnePlus Nord 2 нет на этой камере стабилизации.
В темноте модели OnePlus показывают детально фонари машины, а у Xiaomi и Huawei они засвечены. В целом по видеосъёмке в темноте на первом месте оказывается Nord 2.
По итогам обзора видеосъёмки из выбранных моделей Huawei стал самым "слабым".
На фотографиях при естественном свете у Huawei хорошая детализация и почти нет обработки. Правда, цвета, как заметил ведущий, достаточно бледные. Наиболее естественная цветопередача у Nord 2. Неплохая у Nova 8 и детализация. Но лучше всего она оказалась у Nord 2.
C работой в HDR Huawei справился хуже всех остальных. А лучше всего фотографии в этом режиме получаются у Nord 2.
При съёмке портрета издалека наиболее естественное изображение выходит на Poco F3 и Huawei Nova 8. Но последний даёт достаточно тёмную картинку.
Портретное селфи получается у Huawei неплохим, но по деталям - чуть хуже, чем у других.
При вечернем свете самая некачественная фотография - на Poco F3. Лицо девушки практически полностью на ней засвечено. По детализации выиграла здесь линейка OnePlus: у Nova 8 с этим немного хуже.
В целом при дневном свете фотографии лучше всего, как заключил блогер, получаются у Huawei и 9R.
А вот при съёмке в условиях недостаточного освещения (ночью, например) Huawei заметно проигрывает конкурентам. Фотографии на основную камеру у него выходят в зеленоватых тонах, детализация тоже страдает. Широкоугольная камера у Nova 8 очень тёмная, с множеством шумов. При пятикратном увеличении бросается в глаза сильный зелёный оттенок и плохая детализация. Однако при съёмке достаточно близкого объекта (автомобиля) в ночном режиме у него засветов на фото получается меньше, чем у остальных.
Наиболее стабильная камера оказалась по итогам обзора у 9R. Затем идёт Nord 2. А вот Huawei в целом, как заключил Фил, показывал средний результат. При этом качество фотографий у него куда лучше, чем качество видео.
Напомним, что смартфон Huawei Nova 8 вышел в августе этого года со следующими характеристиками камеры: 4 сенсора, поддержка технологии группировки пикселей, ультраширокоугольный объектив с углом обзора 120 градусов, возможность записи HD-видео с двух камер одновременно. Цена его составила 39 999 рублей.