Опубликовано сравнение камер новейшего Huawei Nova 8 с другими смартфонами за 40 тысяч рублей

Видеоблогер Фил взял для сравнения с Huawei Nova 8 такие модели, как OnePlus Nord 2, OnePlus 9R и Xiaomi Poco F3.

По качеству фронтальной камеры при съёмке видео против света худшими, по мнению ведущего, оказались OnePlus 9R и Huawei Nova 8. У первого виден неприятный красноватый оттенок, а второй слишком затемняет снятое. При Full HD и съёмке 30 кадров в секунду 9R показывает очень хорошую картинку, цвета на которой близки к реальным. Хорошая цветопередача и у F3. А вот Nova 8 снимает всё в серых оттенках. Стабилизация у всех работает неплохо.

При съёмке на фронтальную камеру во время передвижения худший результат по детализации заднего фона вновь показал Huawei. А проблемы со стабилизацией оказались у Nord 2.

Режим 4К и 60 кадров в секунду работает только у OnePlus 9R. У Huawei в разрешении 4К цвета снова сероватые. И в целом из всех смартфонов, как и ранее, самые реалистичные цвета получились у 9R.

Широкоугольная камера с точки зрения цветопередачи снова хуже у Nova 8. Также у Huawei и OnePlus Nord 2 нет на этой камере стабилизации.

В темноте модели OnePlus показывают детально фонари машины, а у Xiaomi и Huawei они засвечены. В целом по видеосъёмке в темноте на первом месте оказывается Nord 2.

По итогам обзора видеосъёмки из выбранных моделей Huawei стал самым "слабым".