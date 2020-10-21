Опубликовано сравнение камеры iPhone 11 Pro с iPhone 12 и 12 Pro
Арун начал сравнение с фотографий, сделанных на ультраширокоугольную камеру айфонов. Блогер считает, что снимки на новые смартфоны выглядят лучше.
Arun Maini
Арун отметил, что в новых iPhone 12 улучшена работа технологии Deep Fusion. Эта система, по сути, делает восемь снимков с разной экспозицией, которые потом пересобирает в одно фото.
Селфи-камера у айфонов 2020 года тоже заметно лучше. А вот по поводу ночного режима Арун сказал, что улучшения оказались не столь заметны, как ожидалось. Однако есть четыре сценария, в которых iPhone 12 может приятно удивить. В первую очередь, всё стало лучше при съёмке с ультраширокоуголки и фронталки. Также блогер отметил таймлапс в ночном режиме. И ещё один сценарий — съёмка ночных портретов.
Arun Maini
Если же забыть о ночном режиме и обратиться к съёмке днём, то… разница между камерами iPhone 11 Pro, iPhone 12 и 12 Pro почти незаметна. Конечно, свою роль играет улучшенный Smart HDR, но эти изменения едва видны непрофессионалу. При записи видео различия тоже не слишком бросаются в глаза.
В целом, блогер пришёл к выводу, что камера в iPhone 12, скорее, улучшает недочёты предыдущего поколения, чем привносит что-то свежее.