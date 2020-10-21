Опубликовано сравнение камеры iPhone 11 Pro с iPhone 12 и 12 Pro

Арун отметил, что в новых iPhone 12 улучшена работа технологии Deep Fusion. Эта система, по сути, делает восемь снимков с разной экспозицией, которые потом пересобирает в одно фото.

Селфи-камера у айфонов 2020 года тоже заметно лучше. А вот по поводу ночного режима Арун сказал, что улучшения оказались не столь заметны, как ожидалось. Однако есть четыре сценария, в которых iPhone 12 может приятно удивить. В первую очередь, всё стало лучше при съёмке с ультраширокоуголки и фронталки. Также блогер отметил таймлапс в ночном режиме. И ещё один сценарий — съёмка ночных портретов.