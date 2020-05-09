Опубликовано свежее "живое" фото нового флагмана Motorola Edge+

Согласно данным источника, смартфон получит 6,7-дюймовый FHD+ экран, частота обновления изображения которого составит 90 Гц. Также на передней панели расположилась врезанная селфи-камера, разрешение которой, по опубликованным данным, составит 25 Мп. Сердцем устройства послужит процессор Snapdragon X55 5G. Смартфон оснастят 12 Гб оперативной и 256 Гб внутренней памяти. Что касается фотовозможностей, то сообщается, что основной модуль камеры будет рассчитан на 108 Мп. Помимо него смартфон получит телеобъектив на 8 Мп, а также ультраширокоугольный на 16 Мп. Видео же, новинка, сможет снимать разрешением до 6К.