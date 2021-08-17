Опубликовано видео распаковки нового флагмана Xiaomi

Напомним, Xiaomi Mi Mix 4 оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном. Селфи-камера тут имеет разрешение 20 Мп. Под капотом у аппарата находится процессор Snapdragon 888+, батарея на 4500 мАч, которую можно зарядить полностью за 15 минут. Также у Mi Mix 4 есть 108-Мп камера с оптической стабилизацией изображения.

Самая дешёвая версия смартфона оценена в $770.