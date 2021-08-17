Опубликовано видео распаковки нового флагмана Xiaomi

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Сегодня в 13:02
Опубликовано видео распаковки нового флагмана XiaomiИдёт с зарядником в комплекте
На прошлой неделе Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi Mix 4. Он отличился подэкранной камерой, которая позволила сделать дисплей без вырезов. Спустя неделю Xiaomi опубликовала официальную распаковку новинки.
В видео показано, что Mi Mix 4 поставляется в довольно большой коробке. В комплекте поставки есть 120-Вт зарядное устройство и кабель. Адаптер питания получился довольно массивным.
Напомним, Xiaomi Mi Mix 4 оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном. Селфи-камера тут имеет разрешение 20 Мп. Под капотом у аппарата находится процессор Snapdragon 888+, батарея на 4500 мАч, которую можно зарядить полностью за 15 минут. Также у Mi Mix 4 есть 108-Мп камера с оптической стабилизацией изображения.
Самая дешёвая версия смартфона оценена в $770.