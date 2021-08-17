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Сегодня в 13:02

Опубликовано видео распаковки нового флагмана Xiaomi

Идёт с зарядником в комплекте
На прошлой неделе Xiaomi представила новый флагманский смартфон Mi Mix 4. Он отличился подэкранной камерой, которая позволила сделать дисплей без вырезов. Спустя неделю Xiaomi опубликовала официальную распаковку новинки.
Опубликовано видео распаковки нового флагмана Xiaomi

В видео показано, что Mi Mix 4 поставляется в довольно большой коробке. В комплекте поставки есть 120-Вт зарядное устройство и кабель. Адаптер питания получился довольно массивным.

Напомним, Xiaomi Mi Mix 4 оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-экраном. Селфи-камера тут имеет разрешение 20 Мп. Под капотом у аппарата находится процессор Snapdragon 888+, батарея на 4500 мАч, которую можно зарядить полностью за 15 минут. Также у Mi Mix 4 есть 108-Мп камера с оптической стабилизацией изображения.

Самая дешёвая версия смартфона оценена в $770.