Опубликовано видео с превращением Xiaomi Mi 11 в механического дракона

Напомним, что в продажу Xiaomi Mi 11 поступил лишь в Новый год. Но судя по всему, некоторым удалось заполучить его гораздо раньше. Так, ролик с превращением флагмана в механического дракона был опубликован сегодня, а на реализацию этой идеи, по словам автора, ушло 30 дней. Отмечается, что в процессе перевоплощения смартфон разобрали на 500 миниатюрных деталей.