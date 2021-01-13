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Сегодня 11:27
Опубликовано видео с превращением Xiaomi Mi 11 в механического дракона
Для этого смартфон разобрали на 500 маленьких деталей
Китайский блогер на протяжении 30 дней разбирал флагманский Xiaomi Mi 11 на детали, собирая из него механического дракона. Весь процесс был снят на видео и опубликован в сеть.
Напомним, что в продажу Xiaomi Mi 11 поступил лишь в Новый год. Но судя по всему, некоторым удалось заполучить его гораздо раньше. Так, ролик с превращением флагмана в механического дракона был опубликован сегодня, а на реализацию этой идеи, по словам автора, ушло 30 дней. Отмечается, что в процессе перевоплощения смартфон разобрали на 500 миниатюрных деталей.
Нескольким ранее специалисты AnTuTu поделились списком самых быстрых Android-смартфонов за прошлый месяц. Лидером рейтинга стал новенький флагман Xiaomi Mi 11 на топовом чипсете Snapdragon 888.