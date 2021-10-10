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Опубликовано видео, снятое на iPhone 12 в космосе

Его сделали во время сентябрьской миссии с непрофессиональными космонавтами
В середине сентября в космосе побывала пилотируемая миссия SpaceX Inspiration4. Сейчас один из членов экипажа миллиардер Джаред Айзекман (Jared Isaacman) опубликовал видео и фото, сделанные во время миссии на iPhone 12.
Опубликовано видео, снятое на iPhone 12 в космосе

Как пишет источник, Айзекман сделал снимок «через стеклянный купол, построенный под носовой частью космического корабля Crew Dragon».

Опубликовано видео, снятое на iPhone 12 в космосе

Isaacman

Миллиардер также поделился роликом с iPhone 12. На нём запечатлена Бразилия с высоты земной орбиты.

Запуск корабля состоялся 16 сентября 2021 года. Полёт продлился три дня. Миссия Inspiration4 была первым в истории орбитальным космическим полётом, все участники которого не были профессиональными космонавтами. Также во время миссии был побит рекорд на количество людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, — их стало 14.