Опубликовано видео, снятое на iPhone 12 в космосе

Запуск корабля состоялся 16 сентября 2021 года. Полёт продлился три дня. Миссия Inspiration4 была первым в истории орбитальным космическим полётом, все участники которого не были профессиональными космонавтами. Также во время миссии был побит рекорд на количество людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, — их стало 14.