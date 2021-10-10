Опубликовано видео, снятое на iPhone 12 в космосе

Опубликовано видео, снятое на iPhone 12 в космосеЕго сделали во время сентябрьской миссии с непрофессиональными космонавтами
Как пишет источник, Айзекман сделал снимок «через стеклянный купол, построенный под носовой частью космического корабля Crew Dragon».
Isaacman
Миллиардер также поделился роликом с iPhone 12. На нём запечатлена Бразилия с высоты земной орбиты.
A video over Brazil from first day on orbit. Shot w/iPhone but hopefully we can get some of @inspiration4x Nikon shots out soon. Such a privilege to see our 🌎 from this perspective. We need to take far better care of our home planet and also reaching for the stars. pic.twitter.com/mAQw6eK8Ui— Jared Isaacman (@rookisaacman) September 25, 2021
Запуск корабля состоялся 16 сентября 2021 года. Полёт продлился три дня. Миссия Inspiration4 была первым в истории орбитальным космическим полётом, все участники которого не были профессиональными космонавтами. Также во время миссии был побит рекорд на количество людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, — их стало 14.