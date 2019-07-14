Опубликовано «живое» фото будущего iPhone 2019

На фото можно увидеть только заднюю часть корпуса смартфона. Хорошо заметна тройная основная камера, расположенная в квадратном блоке в верхней части слева. Цвет у модели белый.

Тройную камеру пророчат двум моделям из трёх ожидаемых. Этот факт и визуальная прикидка габаритов позволили предположить, что на фото «пойман» самый старший iPhone из линейки. Основному датчику камеры приписывают разрешение в 12 Мп.

Аппаратной основой всех трёх моделей должен стать процессор A13. Официальная презентация новинок ожидается в сентябре.