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Опубликовано «живое» фото будущего iPhone 2019

Если это не фейк
Ресурс Slashleaks опубликовал фотографию, на которой мужчина держит в руках готовящийся к выходу iPhone под кодовым названием XI Max. Не исключено, что это подделка. Но если нет, то утечка подтверждает ранние слухи о новинке.

На фото можно увидеть только заднюю часть корпуса смартфона. Хорошо заметна тройная основная камера, расположенная в квадратном блоке в верхней части слева. Цвет у модели белый.

Тройную камеру пророчат двум моделям из трёх ожидаемых. Этот факт и визуальная прикидка габаритов позволили предположить, что на фото «пойман» самый старший iPhone из линейки. Основному датчику камеры приписывают разрешение в 12 Мп.

Аппаратной основой всех трёх моделей должен стать процессор A13. Официальная презентация новинок ожидается в сентябре.

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