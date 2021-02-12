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Сегодня в 11:10
Опубликовано "живое" фото недорогого флагмана Xiaomi Redmi K40
Анонс запланирован на 25 февраля
Нескольким ранее в сеть утекли характеристики неанонсированного смартфона Xiaomi Redmi K40. Сейчас же инсайдер поделился “живым” фото недорогого флагмана.
Снимок с внешностью смартфона опубликовали информаторы из Китая в социальной сети Weibo. В кадр попал Redmi K40 в золотистом цвете. Как видим, основная камера получила четыре модуля. Также на блоке камеры можно заметить надпись, подтверждающую наличие 108 Мп датчика.
Задняя крышка имеет матовое покрытие, по цвету совпадает с модулем камеры. Анонс недорогого флагмана Xiaomi Redmi K40 запланирован на этот месяц, а именно на 25 число.
Напомним, что смартфон оснастят 6,81-дюймовым экраном с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, а его сердцем выступит процессор Snapdragon 870.