Опубликовано "живое" фото недорогого флагмана Xiaomi Redmi K40

Задняя крышка имеет матовое покрытие, по цвету совпадает с модулем камеры. Анонс недорогого флагмана Xiaomi Redmi K40 запланирован на этот месяц, а именно на 25 число.

Напомним, что смартфон оснастят 6,81-дюймовым экраном с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, а его сердцем выступит процессор Snapdragon 870.