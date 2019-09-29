Опубликовано «живое» фото следующего дешёвого флагмана от Huawei

В интернет «слили» фотографию смартфона либо на сборочной линии, либо в тестовой лаборатории. Сообщается, что утечка произошла через партнёра Huawei, который отвечает за производство экрана.

По фотографии видно, что устройство получит дисплей с вырезом сверху под фронтальную камеру, причём она будет состоять из двух датчиков изображения. Экран будет занимать существенную площадь поверхности передней панели.

Источник также написал, что у смартфона очень хорошие разрешение и кадровая частота. Вероятно, экран Honor V30 будет иметь частоту обновления, равную 90 Гц.

Когда он выйдет, точно неизвестно. Скорее всего, до конца года.