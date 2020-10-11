Опубликованы финальные подробности о грядущих iPhone 12

Новые устройства Apple будут работать на процессоре A14. Модели iPhone 12 и iPhone 12 mini получат 4 ГБ оперативной памяти, а iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — 6 ГБ. Что касается дисплеев, то у первых двух моделей ожидается Super Retina от Samsung и LG, а у последних двух — Super Retina XDR от Samsung.

Предполагаемый дизайн смартфонов Apple отражён на этих рисунках: