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Опубликованы финальные подробности о грядущих iPhone 12
Их презентуют 13 октября
Известный инсайдер под ником Komiya собрал в одном треде в Twitter финальные подробности о смартфонах iPhone 12, презентация которых назначена на 13 октября.
Новые устройства Apple будут работать на процессоре A14. Модели iPhone 12 и iPhone 12 mini получат 4 ГБ оперативной памяти, а iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — 6 ГБ. Что касается дисплеев, то у первых двух моделей ожидается Super Retina от Samsung и LG, а у последних двух — Super Retina XDR от Samsung.
Предполагаемый дизайн смартфонов Apple отражён на этих рисунках:
Komiya
Инсайдер пишет, что у новинок будет продвинутая технология Face ID. Смартфоны смогут порадовать не выдающейся, но «хорошей» автономностью, благодаря новому процессору и iOS 14.
Komiya перечислил и цены на iPhone 12:
Komiya
Напомним, что iPhone 12 станут первыми смартфонами Apple с поддержкой 5G.