Опубликованы фото и характеристики дисплея флагманского Xiaomi 12 Ultra с камерой от Leica

Опубликованы фото и характеристики дисплея флагманского Xiaomi 12 Ultra с камерой от LeicaВыглядит очень симпатично
Речь идёт фотографиях устройствах, а также информации о его дисплее. Внешне устройство выглядит достаточно интересно — сочетание чёрного и белого цветов чем-то напоминает Google Pixel 2 и 2 XL.
При этом на рендерах явно видно, как будет выглядеть логотип Leica, с которой Xiaomi начала активное сотрудничество около месяца назад.
Дисплей Xiaomi 12 Ultra будет 6,6-дюймовым, выполненным по технологии AMOLED и разрешением QHD+, а также частотой обновления 120 Гц. Основная камера аппарата будет тройной: на 50, 48 и 48 Мп. Фронтальная камера сможет похвастаться разрешением снимков в 20 Мп.
Напомним, что более ранние утечки приписывали новинке чип Snapdragon 8+ Gen 1, а также от 256 до 512 ГБ постоянной памяти. Ориентировочная цена устройства — 1350 долларов.