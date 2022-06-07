Опубликованы фото и характеристики дисплея флагманского Xiaomi 12 Ultra с камерой от Leica

Речь идёт фотографиях устройствах, а также информации о его дисплее. Внешне устройство выглядит достаточно интересно — сочетание чёрного и белого цветов чем-то напоминает Google Pixel 2 и 2 XL.

При этом на рендерах явно видно, как будет выглядеть логотип Leica, с которой Xiaomi начала активное сотрудничество около месяца назад.