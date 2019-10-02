Опубликованы фото с 64 Мп камеры новейшего конкурента бюджетных Xiaomi

Опубликовало их издание The Verge. Камеру аппарата испытали при различных условиях освещения. Кроме того, использовались и разные режимы съёмки: при полном разрешении и при 16-мегапиксельном (в режиме, когда камера объединяет четыре соседних пикселя в один).

Вот фото, сделанное в середине дня при хорошем освещении на открытом воздухе: