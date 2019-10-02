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Сегодня 17:24

Опубликованы фото с 64 Мп камеры новейшего конкурента бюджетных Xiaomi

Его вот-вот представят для российского рынка
Сегодня китайский бренд Realme должен представить для российского рынка новый смартфон Realme XT. Камера у него четверная с главным датчиком изображения на 64 Мп. Посмотреть, как она снимает уже можно: фотографии опубликованы в сети.

Опубликовало их издание The Verge. Камеру аппарата испытали при различных условиях освещения. Кроме того, использовались и разные режимы съёмки: при полном разрешении и при 16-мегапиксельном (в режиме, когда камера объединяет четыре соседних пикселя в один).

Вот фото, сделанное в середине дня при хорошем освещении на открытом воздухе:

The Verge

А вот так снимок выглядит при приближении:

The Verge

По сравнению с аппаратом того же бренда Realme 5 Pro с 48-мегапиксельной камерой новинка снимает явно лучше. Выросла детализация снимков и цветопередача.

The Verge

В ночном режиме качество съёмки у Realme XT вышло сносным, хоть и уступило Realme 5 Pro.

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