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Сегодня 15:38
Опубликованы фотографии с нового смартфона Xiaomi со 108-Мп камерой
Результат неплохой
Недавно Xiaomi представила новый смартфон CC9 Pro (для европейского рынка Mi Note 10) с камерой на 108 Мп. Сегодня журналисты ресурса поделились фотографиями, сделанными с помощью этого «монстра».
Благодаря 108-мегапиксельному датчику изображения смартфон может делать снимки разрешением 12 032 x 9024 пикселей. Журналисты опробовали съёмку в разных режимах, в том числе в максимальном разрешении.
Чтобы понять, насколько фото детализированы, авторы увеличивали снимки и обрезали их. В некоторых случаях результат получился впечатляющим. Однако на отдельных снимках объекты почти слились. Это хорошо видно на данном снимке с красными ягодами.
Фотографии, сделанные журналистами Android Authority, в полном размере можно посмотреть по этой ссылке.