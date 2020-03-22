Опубликованы фотографии, сделанные на долгожданный флагман Huawei P40

Новые смартфоны Huawei линейки P40 будут настоящими камерофонами. Им приписывают пятимодульные камеры (по крайней мере Pro-модели). Основным датчиком, как предполагается, будет Sony IMX700 разрешением 52 Мп. Остальные модули тоже весьма интересны — обещают, в том числе, десятикратный оптический зум. Неудивительно, что анонс устройств ждут многие. Кроме того, мы уже поняли, что в P-серии компания Huawei традиционно презентует радикально новые технологии.

В китайских социальных сетях уже начали появляться снимки, сделанные на какой-то из смартфонов линейки. Проверить их достоверность, конечно, нельзя. Но тот факт, что они могли быть «слиты» в сеть, вполне вероятен.