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Опубликованы фотографии, сделанные на долгожданный флагман Huawei P40

Если верить сетевым источникам
Опубликованы фотографии, сделанные на долгожданный флагман Huawei P40. Его презентация должна состояться уже 26 марта.

Новые смартфоны Huawei линейки P40 будут настоящими камерофонами. Им приписывают пятимодульные камеры (по крайней мере Pro-модели). Основным датчиком, как предполагается, будет Sony IMX700 разрешением 52 Мп. Остальные модули тоже весьма интересны — обещают, в том числе, десятикратный оптический зум. Неудивительно, что анонс устройств ждут многие. Кроме того, мы уже поняли, что в P-серии компания Huawei традиционно презентует радикально новые технологии.

В китайских социальных сетях уже начали появляться снимки, сделанные на какой-то из смартфонов линейки. Проверить их достоверность, конечно, нельзя. Но тот факт, что они могли быть «слиты» в сеть, вполне вероятен.

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Фото: mobiltelefon

Стоит отметить, что данные фотографии были сделаны в условиях хорошего освещения. Выглядят они, конечно, отлично. Но лучше подождать выхода смартфонов и реальных тестов камеры.