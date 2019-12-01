Опубликованы характеристики нового недорогого флагмана Redmi

По информации блогера, смартфон получит экран диагональю 6,65 дюйма, разрешением 2400 x 1080 пикселей и с частотой обновления 60-120 Гц (что бы это ни значило). В дисплее будет вырез под двойную фронтальную камеру, состоящую из датчиков на 32 Мп и ToF. Основная камера получит датчик на 60 Мп и ещё три дополнительных.

Работать новинка будет на процессоре Snapdragon 730G, а не на предполагаемом Snapdragon 735. Питать устройство будет аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Redmi K30 получит поддержку быстрой 27-ваттной зарядки, а также NFC, боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-порт и жидкостную систему охлаждения.