Опубликованы новые фото iPhone 16 почти за год до анонса

Опубликованные в социальной сети X/Twitter рендеры показывают обновленный дизайн корпуса, который, предположительно, будет использоваться в iPhone 16.

Особое внимание в новых рендерах уделено конструкции светодиодной вспышки, которая теперь располагается вокруг блока основных камер. Это изменение, как утверждается, позволит Apple значительно улучшить качество ночных фотографий.

Ice Universe известен своими достоверными утечками информации о мобильных гаджетах, что придает особую важность опубликованным изображениям. Однако стоит отметить, что пока неясно, будет ли Apple использовать этот патент в iPhone 16 или оставит его для будущих моделей.