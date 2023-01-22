Опубликованы официальные изображения нового Oppo Reno 8T 5G

Опубликованы официальные изображения нового Oppo Reno 8T 5GЖдем выхода
Oppo готовится к запуску серии смартфонов Reno 8T. К сожалению, дата запуска серии пока что не раскрывается. Но уже можно взглянуть на официальные рендеры.
Фото: Oppo
Reno 8T 4G будет доступен с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти, тогда как Reno 8T 5G будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ памяти.
4G-версия смартфона будет доступна в цветах Midnight Black и Sunset Orange. Модель 5G – в цветах Sunrise Gold и Midnight Black.
Утечки о Reno 8T 4G показали, что он будет обладать: 6,43-дюймовым AMOLED FHD+ дисплеем, Helio G99, 100-мегапиксельной основной камерой и аккумулятором емкостью 5 000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.
5G версия смартфона же получит изогнутым 6,67-дюймовым OLED-экраном 120 Гц, 108 Мп камеру и аккумулятор емкостью 4800 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.