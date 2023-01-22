Опубликованы официальные изображения нового Oppo Reno 8T 5G

Reno 8T 4G будет доступен с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти, тогда как Reno 8T 5G будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ памяти.

4G-версия смартфона будет доступна в цветах Midnight Black и Sunset Orange. Модель 5G – в цветах Sunrise Gold и Midnight Black.