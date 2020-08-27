Опубликованы первые фото нового смартфона Xiaomi Poco

Poco X3 получит основную камеру, состоящую из четырёх модулей. Дизайн у неё будет довольно необычным. Также известно, что основным датчиком камеры будет 64-Мп. Это доказали и опубликованные фотографии.

В сети также показали снимки, сделанные на Poco X3: