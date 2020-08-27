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Опубликованы первые фото нового смартфона Xiaomi Poco
А ещё фото, сделанные на его камеру
В сети опубликовали первые фото нового смартфона Xiaomi Poco X3. Он должен стать первым за долгое время оригинальным устройством бренда, а не перевыпуском старой модели.
Poco X3 получит основную камеру, состоящую из четырёх модулей. Дизайн у неё будет довольно необычным. Также известно, что основным датчиком камеры будет 64-Мп. Это доказали и опубликованные фотографии.
В сети также показали снимки, сделанные на Poco X3:
Ещё по фото видно, что смартфон оснащён сканером отпечатков пальцев, расположенным на боковой грани.
Согласно ранним слухам, Poco X3 получит экран частотой обновления 120 Гц. Расположение дактилоскопического датчика в корпусе намекает на то, что Xiaomi может использовать в смартфоне LCD-панель. Также ожидается, что Poco X3 оснастят аккумулятором ёмкостью 5160 мАч и процессором Snapdragon 732. Анонс состоится в начале сентября.