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Сегодня 18:34

Опубликованы первые фото нового смартфона Xiaomi Poco

А ещё фото, сделанные на его камеру
В сети опубликовали первые фото нового смартфона Xiaomi Poco X3. Он должен стать первым за долгое время оригинальным устройством бренда, а не перевыпуском старой модели.

Poco X3 получит основную камеру, состоящую из четырёх модулей. Дизайн у неё будет довольно необычным. Также известно, что основным датчиком камеры будет 64-Мп. Это доказали и опубликованные фотографии.

В сети также показали снимки, сделанные на Poco X3:

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Снимок на Poco X3

Ещё по фото видно, что смартфон оснащён сканером отпечатков пальцев, расположенным на боковой грани.

Согласно ранним слухам, Poco X3 получит экран частотой обновления 120 Гц. Расположение дактилоскопического датчика в корпусе намекает на то, что Xiaomi может использовать в смартфоне LCD-панель. Также ожидается, что Poco X3 оснастят аккумулятором ёмкостью 5160 мАч и процессором Snapdragon 732. Анонс состоится в начале сентября.