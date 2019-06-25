Опубликованы первые фото с «фронталки» селфифона Xiaomi CC9

Как пишет блогер, на фото запечатлена менеджер по продукту компании CiCi. Генеральный директор Xiaomi ранее сообщал, что модель CC9 получит фронтальную камеру разрешением 32 Мп для качественных селфи. Ведь телефон ориентирован на молодых любителей (себя?) селфи-фотографий. Также качество снимков будет улучшать программное обеспечение смартфона.

Компания отдельно упоминает способность камеры передавать текстуру кожи лица. Бьюти-режимы тоже, конечно, будут. Но, видимо, их разрешат отключать.

Презентация телефона ожидается уже скоро, в начале июля. Представят и младшую модель CC9e. А пока посмотрите ещё фото девушек моделей, сделанные на CC9: