Опубликованы первые изображения iPhone 2020

Как написал Гескин, эксклюзивные рендеры показывают iPhone 2020 года с 6,7-дюймовым дисплеем. Выреза для камеры в нём нет, потому что датчики спрятаны в верхней рамке (при этом она остаётся достаточно тонкой). Там же размещён датчик для Face ID.

Пока об iPhone 2020 года известно не очень много. Различные инсайдеры и аналитики предполагают, что модели получат наконец новый дизайн и не будут похожи на смартфоны текущего поколения. А Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) недавно рассказал, что в корпус iPhone могут вернуться металлические боковые элементы.