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Сегодня 11:38

Опубликованы первые изображения следующего флагмана Meizu

Meizu 17
Дела у Meizu в последнее время идут не очень. Тем не менее, в следующем году китайская компания может представить флагманский смартфон. Как сообщают инсайдеры, Meizu готовит к выходу устройство с большим экраном без вырезов и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. В общем, всё в лучших традициях.

Называться оно будет Meizu 17, что логично, ведь последний флагман носил имя Meizu 16s Pro. В целом, смартфон будет похож на своего предшественника. Только рамки должны стать ещё уже, увеличивая эффективную площадь передней панели. Также, судя по рендеру, экран будет слегка изогнут по бокам.

Согласно другим утечкам, смартфон получит тройную основную камеру с датчиком на 64 Мп. Что касается фронтальной, то, скорее всего, будет использован маленький сенсор Samsung ISOCELL Slim GH1 с разрешением 43,7 Мп.

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