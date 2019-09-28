Опубликованы первые изображения следующего флагмана Meizu

Называться оно будет Meizu 17, что логично, ведь последний флагман носил имя Meizu 16s Pro. В целом, смартфон будет похож на своего предшественника. Только рамки должны стать ещё уже, увеличивая эффективную площадь передней панели. Также, судя по рендеру, экран будет слегка изогнут по бокам.

Согласно другим утечкам, смартфон получит тройную основную камеру с датчиком на 64 Мп. Что касается фронтальной, то, скорее всего, будет использован маленький сенсор Samsung ISOCELL Slim GH1 с разрешением 43,7 Мп.