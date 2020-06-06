Опубликованы первые результаты обзоров флагманского Sony Xperia 1 Mark II

Автор на Wired отмечает, что к модели Xperia 1 II нужно присмотреться тем людям, которые больше всего в смартфонах ценят камеры. Такой вывод неудивителен — сама Sony продвигает устройство как аналог профессиональным фотоаппаратам. Любители смогут сами настроить камеру смартфона, чтобы сделать лучшие снимки.

Камера, кстати, включает в себя три модуля с датчиками изображения на 12 Мп: один основной с большим сенсором, другой с ультраширокоугольной оптикой, а третий — для зума. Автор Wired назвал данную систему камер наиболее ему приглянувшейся со времён Google Pixel 4. В некоторых случаях Xperia 1 II даже превосходит этот смартфон. Обзорщик посоветовал использовать предустановленное приложение Sony Photography Pro, чтобы избежать некоторых проблем со снимками.

Автору также понравилось, как Xperia 1 II «сидит» в руке. Он похвалил 4K HDR OLED-экран смартфона. Единственная жалоба на дисплей — он довольно тусклый при солнечном освещении. Аккумулятора на 4000 мАч хватало на день работы с устройством.

В целом, автор оценил Xperia 1 II на 8 баллов из 10.