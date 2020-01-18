Опубликованы полные характеристики будущих флагманов Samsung Galaxy S20

Данными поделился ресурс MySmartPrice. Его авторы опубликовали таблицу с характеристиками трёх моделей: Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G и Galaxy S20 Ultra 5G.

Итак, если верить источнику, базовая модель получит 6,2-дюймовый WQHD+ экран с частотой обновления 120 Гц. Работать Galaxy S20 5G будет на процессоре Exynos 990. Смартфон также будет иметь 128 ГБ памяти, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, поддержку быстрой 25-ваттной зарядки. Что касается камеры, то основная будет оснащена датчиками на 12 Мп (широкоугольный), 64 Мп (телефото) и 12 Мп (ультраширокоугольный). Камера получит трёхкратный оптический зум и возможность записывать видео в 8К. Galaxy S20+ 5G будет иметь экран побольше (6,7 дюйма) и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч.

Старшая модель Galaxy S20 Ultra получит 6,9-дюймовый экран, батарею на 5000 мАч, камеру с датчиками на 108 Мп (широкоугольная), 48 Мп (телефото), 12 Мп (ультраширокоугольная) и ToF. Смартфон будет поддерживать 10-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой.