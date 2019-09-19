Опубликованы профессиональные фото на iPhone 11 Pro

Профессионал сейчас занимается проектом Yo-Yo is performing Bach, в котором фотографирует музыканта Йо Йо Ма в различных локациях по всему миру. В рамках этого проекта он и решил испытать фотовозможности iPhone 11 Pro. Больше всего фотографа интересовали ультраширокоугольная камера смартфона, новый ночной режим, а также некоторые возможности для редактирования.
Вот примеры фото Манна, показывающие возможности ультраширокоугольной линзы:
Есть и вертикальный вариант:
Austin Mann
Фотограф отметил, что снимки получаются хорошими при достаточном освещении, но в тёмное время суток уже можно заметить разницу.
Также он протестировал режим ночной съёмки:
И испытал функцию, которая показывает то, что остаётся за кадром во время съёмки:
Austin Mann
В итоге, фотограф назвал iPhone 11 Pro более профессиональным, чем предыдущие модели, и заявил, что хотя бы частично, но аппарат отвечает творческим потребностям.