Опубликованы профессиональные фото на iPhone 11 Pro

Профессионал сейчас занимается проектом Yo-Yo is performing Bach, в котором фотографирует музыканта Йо Йо Ма в различных локациях по всему миру. В рамках этого проекта он и решил испытать фотовозможности iPhone 11 Pro. Больше всего фотографа интересовали ультраширокоугольная камера смартфона, новый ночной режим, а также некоторые возможности для редактирования.

Вот примеры фото Манна, показывающие возможности ультраширокоугольной линзы: