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Опубликованы профессиональные фото на iPhone 11 Pro

Камеру новинки проверил фотограф
Фотограф Остин Манн (Austin Mann) опробовал камеру нового iPhone 11 Pro. Результатами он поделился в своём блоге.

Профессионал сейчас занимается проектом Yo-Yo is performing Bach, в котором фотографирует музыканта Йо Йо Ма в различных локациях по всему миру. В рамках этого проекта он и решил испытать фотовозможности iPhone 11 Pro. Больше всего фотографа интересовали ультраширокоугольная камера смартфона, новый ночной режим, а также некоторые возможности для редактирования.

Вот примеры фото Манна, показывающие возможности ультраширокоугольной линзы:

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Фото: Austin Mann

Есть и вертикальный вариант:

Austin Mann

Фотограф отметил, что снимки получаются хорошими при достаточном освещении, но в тёмное время суток уже можно заметить разницу.

Также он протестировал режим ночной съёмки:

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Фото: Austin Mann

И испытал функцию, которая показывает то, что остаётся за кадром во время съёмки:

Austin Mann

В итоге, фотограф назвал iPhone 11 Pro более профессиональным, чем предыдущие модели, и заявил, что хотя бы частично, но аппарат отвечает творческим потребностям.

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