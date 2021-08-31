Опубликованы результаты теста новейшего бюджетного смартфона Xiaomi Mi Redmi 10

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Опубликованы результаты теста новейшего бюджетного смартфона Xiaomi Mi Redmi 10Аппарат - оптимальное сочетание цены и функциональности
На YouTube-канале "808" вышел выпуск с обзором одного из самых недорогих смартфонов 2021 года - Xiaomi Mi Redmi 10.
Ведущий Ким Коршунов поделился мнением о новинке. В целом за свою цену это, по его словам, очень достойная модель.
В комплект входит, помимо аппарата и документации, блок зарядки, кабель USB-C, силиконовый прозрачный чехол.
Также Ким выделил 5 интересных особенностей смартфона.
- Корпус. Дизайн Redmi 10 довольно представительный. За счёт этого устройство внешне смотрится как модель из флагманской линейки. Удобно расположен верхний динамик: на задней панели, а не около дисплея. По высоте сканер отпечатков пальцев помещён оптимально. Есть слот для двух сим-карт и MicroSD.
- Экран. Здесь используется технология адаптивной частоты. То есть частота обновления дисплея автоматически изменяется в зависимости от происходящего на экране. Она может составлять от 45 до 90 Гц.
- Новая система MediaTek Helio G88 и аккумулятор. Ёмкость батареи - 5 000 мАч. Есть функция быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а также реверсивной зарядки. Блок питания, который идёт в комплекте, - на 22,5 Вт, к тому же он может использоваться для зарядки других моделей Xiaomi.
- Камера и другие особенности. Всего установлено 5 камер: основная, боке, макро, широкоугольная, фронтальная. При этом для съёмки при помощи основной камеры в разрешении 50 МП нужно специально включать эту функцию в настройках. Также смартфон может похвастаться ИК-портом для управления техникой, MicroSD, Android 11, мощными динамиками.
- Цена. За базовую комплектацию (4 ГБ/64 ГБ) нужно будет отдать всего 13 200 рублей.