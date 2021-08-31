Опубликованы результаты теста новейшего бюджетного смартфона Xiaomi Mi Redmi 10

Ведущий Ким Коршунов поделился мнением о новинке. В целом за свою цену это, по его словам, очень достойная модель.

В комплект входит, помимо аппарата и документации, блок зарядки, кабель USB-C, силиконовый прозрачный чехол.

Также Ким выделил 5 интересных особенностей смартфона.

Корпус. Дизайн Redmi 10 довольно представительный. За счёт этого устройство внешне смотрится как модель из флагманской линейки. Удобно расположен верхний динамик: на задней панели, а не около дисплея. По высоте сканер отпечатков пальцев помещён оптимально. Есть слот для двух сим-карт и MicroSD.