Телефоны
Сегодня в 14:24
1 мин.

Опубликованы живые фото макетов iPhone 14

Слухи об использовании в них USB-C становятся все более правдивыми
Известный инсайдер Apple слил изображения вероятных макетов iPhone 14. Такие макеты используются производителями аксессуаров для создания защитных чехлов.
Опубликованы живые фото макетов iPhone 14

Утечка указывает на то, что в линейке будет четыре устройства: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Линейка Max скорее всего получит начинку обычного iPhone 14, просто с увеличенным экраном. Смартфоны будут иметь приподнятое ложе задней камеры, которое было применено в iPhone 13.

1 / 2

Сообщается, что порт для зарядки напоминает Lightning, но отверстие на макетах достаточно овальное, чтобы в него мог поместиться и USB-C.

Ожидается, что Европейский союз заставит технологические компании принять USB-C в качестве универсального зарядного устройства для борьбы с электронными отходами.

Новости партнеров
Новости партнеров