Опубликованы живые фото макетов iPhone 14

Сообщается, что порт для зарядки напоминает Lightning, но отверстие на макетах достаточно овальное, чтобы в него мог поместиться и USB-C.

Ожидается, что Европейский союз заставит технологические компании принять USB-C в качестве универсального зарядного устройства для борьбы с электронными отходами.