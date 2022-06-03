Опубликованы живые фото макетов iPhone 14

Сегодня в 14:24
1 мин.
Опубликованы живые фото макетов iPhone 14Слухи об использовании в них USB-C становятся все более правдивыми
Известный инсайдер Apple слил изображения вероятных макетов iPhone 14. Такие макеты используются производителями аксессуаров для создания защитных чехлов.
Утечка указывает на то, что в линейке будет четыре устройства: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Линейка Max скорее всего получит начинку обычного iPhone 14, просто с увеличенным экраном. Смартфоны будут иметь приподнятое ложе задней камеры, которое было применено в iPhone 13.
Сообщается, что порт для зарядки напоминает Lightning, но отверстие на макетах достаточно овальное, чтобы в него мог поместиться и USB-C.
Ожидается, что Европейский союз заставит технологические компании принять USB-C в качестве универсального зарядного устройства для борьбы с электронными отходами.
Источник:NY Post
Автор:Максим МногословныйТеги: