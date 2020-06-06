Опубликованы «живые» фото нового бюджетного смартфона Redmi 9 с NFC

Снимки опубликовал инсайдер Xiaomishka. Смартфон на фото выглядит в принципе так же, как на рендерах. Можно увидеть камеру в круглом модуле и экран с вырезом посередине под «фронталку».

Это можно интерпретировать как лишнее подтверждение правдивости информации на AliExpress. Напомним, по данным магазина, Redmi 9, получит 6,53-дюймовый экран разрешением Full HD+, камеру с четырьмя датчиками на 13, 8, 5 и 2 Мп, процессор MediaTek Helio G80, аккумулятор на 5020 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт и NFC. Стоить смартфон будет от 13 159 рублей.