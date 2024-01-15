Опубликованы живые фото титанового Samsung Galaxy S24 Ultra

На фото устройство демонстрируется в расцветке Titanium Gray («Титановый серый»). По всей видимости, это товарный образец, так как на заднем фоне видна коробка устройства.

Это намекает на то, что устройства уже доставлены в магазины и ожидают своего официального анонса.

Напомним, что премьера линейки Samsung Galaxy S24 запланирована на 17 января 2024 года в 21:00 по московскому времени. В нее войдут три модели: базовая Galaxy S24, увеличенная Galaxy S24+ и флагман Galaxy S24 Ultra.