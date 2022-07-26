Опять: из-за обновления iPhone начали разряжаться за несколько часов

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Опять: из-за обновления iPhone начали разряжаться за несколько часовПосле установки iOS 15.6
Apple начала распространять обновление iOS 15.6 для iPhone. Оказалось, что в нём есть баги.
Многие пользователи iPhone уже загрузили обновление и некоторые из них сообщили, что iOS 15.6 влияет на время работы батареи. Владельцы смартфонов рассказали об этом в Твиттере.
Один из них сообщил, что его айфон разрядился с 100% до 9% за час. Хотя до этого аппарата хватало на сутки. Исследователи из iAppleBytes также провели собственные тесты времени автономной работы на iOS 15.6 и обнаружили, что программное обеспечение ухудшило этот показатель для подавляющего большинства моделей iPhone.