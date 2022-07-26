Опять: из-за обновления iPhone начали разряжаться за несколько часов

Многие пользователи iPhone уже загрузили обновление и некоторые из них сообщили, что iOS 15.6 влияет на время работы батареи. Владельцы смартфонов рассказали об этом в Твиттере.

Один из них сообщил, что его айфон разрядился с 100% до 9% за час. Хотя до этого аппарата хватало на сутки. Исследователи из iAppleBytes также провели собственные тесты времени автономной работы на iOS 15.6 и обнаружили, что программное обеспечение ухудшило этот показатель для подавляющего большинства моделей iPhone.