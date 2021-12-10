Опять за старое: новейший процессор Snapdragon 8 Gen 1 перегревает смартфоны

Известный инсайдер ice Universe написал, что у Snapdragon 8 Gen 1 могут быть проблемы перегревом. Он заявил, что в экстремальном тесте смартфон Moto становится очень горячим. Инсайдер призвал всех быть готовыми к тому, что Android-телефоны 2022 года могут перегреваться.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 выполнен по 4-нм технологии Samsung и имеет архитектуру ARM v9, что обеспечивает высокую энергоэффективность. Теоретически, SoC должен быть холоднее по сравнению с предыдущим поколением. Но проблема здесь может заключаться в дополнительном приросте производительности. Скептики отмечают, что Motorola, возможно, недостаточно снижает производительность чипа, чтобы держать температуру под контролем.

Напомним, в прошлом году СМИ сообщали, что первый смартфон на Snapdragon 888 — Xiaomi Mi 11 — имел проблемы с перегревом.