Опытный обзорщик перечислил лучшие смартфоны до 20 тысяч рублей

Если вы ищете качественный смартфон, который будет работать следующие 3-4 года без проблем, то вот какие модели вам подойдут. Нужно при этом отметить, что минимальный объём постоянной памяти у них - 128 ГБ, оперативной памяти - 4 ГБ (хотя лучше смотреть варианты с 6-8 ГБ). Также они все имеют 8-ядерный процессор.

Tecno Camon 20 Pro. Этот смартфон вышел в 2023 году. У него хороший AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Helio G99, основная камера на 64 МП, фронтальная камера на 32 МП, аккумулятор на 5000 мА*ч, зарядка на 33 Вт.