Оранжевые iPhone 17 Pro стали самыми популярными у покупателей в России

Неожиданным фаворитом стал оранжевый цвет — его выбрала треть покупателей, а среди моделей Pro и Pro Max он занял 41% заказов. Второе место по популярности разделили серебристый и голубой варианты.

Цены в каналах продаж М. Видео-Эльдорадо:

iPhone 17 — от 107 999₽ (256 ГБ)

iPhone Air — от 134 999₽ (256 ГБ)

iPhone 17 Pro — от 159 999₽ (256 ГБ)

iPhone 17 Pro Max — от 179 999₽ (256 ГБ)

Интерес к новинке в целом у ритейлера оказался рекордным: спрос на iPhone 17 с памятью 256 ГБ вдвое превысил прошлогодние показатели iPhone 16. Версия iPhone 17 Pro за неделю собрала на 20−25% больше предзаказов, чем предыдущее поколение. Лидером традиционно стал iPhone 17 Pro Max, на который пришлось 42% заказов.