Оригинальные запчасти для Pixel 10 поступили в продажу, но есть нюанс

Например, экран для базового Pixel 10 теперь стоит $159,99 — на $20 дороже, чем у Pixel 9. Задняя крышка подорожала на $30, до $89,99, зато аккумулятор стал немного дешевле — $42,99 вместо $52,99.

Для Pixel 10 Pro ситуация чуть лучше: батарея также подешевела, а задняя камера, наоборот, снизилась в цене сразу на $60. Но экран стал дороже — $249,99 против $212,99 у прошлогодней версии.

Модель Pixel 10 Pro XL имеет те же цены, что и Pro, за исключением задней панели ($109,99) и фронтальной камеры ($69,99).

Несмотря на рост цен, эксперты отмечают, что Pixel 10 может стать самым ремонтопригодным смартфоном года. Google даже выложила бесплатные инструкции по ремонту для всех трёх моделей.