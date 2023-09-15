Оригинальный iPhone с 4 ГБ памяти могут продать дороже $200 тыс

Вариант iPhone с объемом памяти 4 Гб стоит дороже, чем более распространенная версия с объемом памяти 8 Гб. Предыдущая продажа подобного устройства в июле достигла удивительной суммы в 190 000 долларов. Для сравнения, рекордная цена запечатанного 8-гигабайтного оригинального iPhone составляет всего 63 000 долларов, что говорит о высокой привлекательности 4-гигабайтной версии.

Теперь у коллекционеров появилась новая возможность: компания RR Auction оценила стоимость этого запечатанного смартфона в «20 000+ долларов». Торги начались недавно и приблизились к оценочной стоимости в течение первых нескольких часов. По мере продвижения аукциона будет интересно посмотреть, сможет ли этот iPhone преодолеть планку в 200 000 долларов.

У участников аукциона есть время до 23 сентября, чтобы побороться за возможность обладания этим редким экземпляром истории.