Оригинальный iPod продали за $29 000

В 2021 году Rally предложила право собственности на запечатанный оригинальный iPod, разделенный на 5 тыс акций по цене $5 за акцию, что в сумме составило 25 тыс долл. И уже на этой неделе было представлено предложение о выкупе iPod по цене $29 000, что показало рост стоимости на 16% за последние полтора года. Акционеры проголосовали за это предложение. 61,98% проголосовали за выкуп, установив мировой рекорд продажи.

К конкретному iPod, который был продан, прилагалась сумка Apple 2001 года и винтажный чехол. Изначально устройство было куплено в качестве рождественского подарка в 2001 г., но пролежало нераспечатанным на полке шкафа почти два десятилетия.