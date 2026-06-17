ОС Honor MagicOS 11 получит дизайн в стиле «жидкого стекла»

Разработчики выделяют две основные новинки: «Стеклянный слой», что добавляет эффект стеклянной поверхности прямо на экране блокировки и рабочем столе и «Поток света», отвечающий за новые эффекты освещения и переходов между экранами.

Кроме того, улучшены динамические обои, теперь они не будут подвисать при использовании. Также доработаны мультимедийные виджеты, интерфейс вызовов и др.