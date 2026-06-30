ОС Huawei HarmonyOS 6 набрала 70 миллионов установок

В середине июня эта цифра составляла 66 миллионов.

Huawei начала разрабатывать HarmonyOS после того, как американские санкции лишили её доступа к сервисам Google. Не так давно ОС уже полностью отказалась от совместимости с Android в пользу собственной архитектуры. А на последней конференции разработчикам впервые показали HarmonyOS 7, сделавшую ставку в том числе на ИИ. Вся экосистема HarmonyOS, включая смартфоны, планшеты, компьютеры, часы, умные дома, автомобили и другую технику, теперь охватывает уже более 1,3 миллиарда устройств.

Пока основной прирост идёт внутри страны, но Huawei планирует укреплять позиции и за рубежом, пишут СМИ.