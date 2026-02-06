ОС Xiaomi станет более «самостоятельной», но сохранит Android-сервисы

Согласно утечке от Digital Chat Station, Xiaomi планирует заменить часть внутренних компонентов системы на полностью собственные разработки. При этом основные Android-сервисы пока останутся на месте — это нужно, чтобы приложения продолжали работать без проблем.

Как напоминают СМИ, в январе Xiaomi заявила, мол, к 2026 году хочет объединить собственный процессор, операционную систему и крупные модели искусственного интеллекта в рамках одной экосистемы. Поэтому такой шаг имеет смысл.

Ожидается, что HyperOS 4, запуск которой намечен на август, станет первой версией без «наследия» MIUI. Также сообщается, что Xiaomi экспериментирует с переписыванием системных приложений.