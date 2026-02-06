ОС Xiaomi станет более «самостоятельной», но сохранит Android-сервисы

Опубликовано 06 февраля 2026, 08:071 мин.
ОС Xiaomi станет более «самостоятельной», но сохранит Android-сервисыНачало положено
По данным СМИ, в новой версии HyperOS 4 компания начнёт активнее использовать собственную архитектуру, постепенно отказываясь от старых элементов, доставшихся от MIUI. Это касается наследия Android.
Согласно утечке от Digital Chat Station, Xiaomi планирует заменить часть внутренних компонентов системы на полностью собственные разработки. При этом основные Android-сервисы пока останутся на месте — это нужно, чтобы приложения продолжали работать без проблем.
Как напоминают СМИ, в январе Xiaomi заявила, мол, к 2026 году хочет объединить собственный процессор, операционную систему и крупные модели искусственного интеллекта в рамках одной экосистемы. Поэтому такой шаг имеет смысл.
Ожидается, что HyperOS 4, запуск которой намечен на август, станет первой версией без «наследия» MIUI. Также сообщается, что Xiaomi экспериментирует с переписыванием системных приложений.